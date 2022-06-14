Öğrenciler 1800 rakımdaki tabiat parkında fidan dikti

Giresun'daki 1800 rakımlı Koçkayası Tabiat Parkı'nda, öğrencilerde çevre bilinci oluşturmak amacıyla fidan dikim etkinliği yapıldı.

Dereli ilçesindeki Koçkayası Tabiat Parkı'nda faaliyet gösteren bir otelin "Geleceğe Bir Fidan Dik" sloganıyla organize ettiği etkinlikte, Boztekke İlkokulu öğrencileri 200 fidanı toprakla buluşturdu. Fidan dikilen alana ise "Çocuk Hatıra Ormanı" adı verildi.

Dereli Kaymakamı Okan Yenidünya, etkinliğin öğrencilerin çevreye daha duyarlı bireyler olmaları açısından önemine işaret etti.

Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, çocukların doğaya ve çevreye verdiği mesajın çok önemli olduğunu belirterek, "Bugün küresel ısınma ve iklim değişikliğinde her şeyin çevre kaynaklı olduğunu görüyoruz. Doğayı koruma ve gelecek nesillere bu emaneti bırakma anlamında bu mesajı öğrencilerle verdik." dedi.

Öğretmen Nurgül Yüksel de güzel bir çocuk ormanı oluşturduklarını dile getirerek, öğrencilerin, doğayı korumaları, güzelleştirmeleri gerektiğini, okul dışında da eğitimin devam ettiğini öğrendiklerini söyledi.

Otelin Müdürü Durmuş Coşkun da çocukların mutlaka doğayla bir arada olması gerektiğini vurgulayarak, çocuklarla çevresel etkinlikler yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Otelin İşletme Müdür Yardımcısı Orhan Kılınç ise etkinliğin gelecek yıllarda farklı köy okullarıyla devam edeceğini belirterek, iklime uygun fidanları tercih ettiklerini, 200 huş fidanını toprakla buluşturduklarını kaydetti.