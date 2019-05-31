Son Dakika Haberleri: Giresun'da öğrenciler bayram sevincini erken yaşadı
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Giresun'da öğrenciler bayram sevincini erken yaşadı

1 saat önce

Giresun Müftülüğü'nce yürütülen "Bir Kalbe Dokunmak" projesi kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ayakkabı ve oyuncak hediye edildi.

Giresun'da öğrenciler bayram sevincini erken yaşadı, System.String[]
Giresun Müftülüğü'nce yürütülen "Bir Kalbe Dokunmak" projesi kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ayakkabı ve oyuncak hediye edildi.
Projesi kapsamında Çalca Şehit Basri Apaydın Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu ile Çalça İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine hediyeleri Giresun Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü'nce gerçekleştirilen programla verildi.
Programa, Din Hizmetleri ve Eğimi Şube Müdürü Nafi Sağlam, Gençlik İl Koordinatörü Fatih Buğra Şimşek, proje sorumlusu Kur'an kursu öğreticisi Nihal Kasap ve Giresun Üniversitesi Genç Diyanet Topluluğu üyeleri katıldı.
Yardımsever vatandaşların destekleriyle sürdürülen projeye Giresun Müftülüğü'ne bağlı 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler de oyuncaklarını paylaşarak destek veriyor.
Proje kapsamında yetim ve öksüz çocuklara yönelik etkinliklerin devam edeceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:42 Kaynak: AA
Giresun, Güncel
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