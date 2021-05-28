Giresun'da öğrenciler "Dünya Avucumun İçinde" projesiyle sanal gezgin oldu - Son Dakika

Giresun'da Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri The World İs İn My Palm (Dünya Avucumun İçinde) isimli E-twinning projesiyle farklı ülkeleri tanıma fırsatı yakaladı.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden 10 öğretmen ve 54 öğrencinin bir araya gelerek yürüttüğü proje yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde seyahat engellerine rağmen gezmeyi, araştırmayı, doğayı keşfetmeyi, tarihi yapıları incelemeyi ve birçok ülkeyi yakından tanımayı amaçlıyor.

Projenin hedefi teknolojik gelişmelerden faydalanarak sanal bir gezgin olmak.

Giresun'dan projeye katılan Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri de araştırma yapmayı, fikir birliği yapmayı, web2 araçlarını kullanmayı, ortak ürünler oluşturmayı ve işbirliği içinde çalışmayı öğrendi.

Ayrıca farklı öğretmen ve öğrencilerle tanışma fırsatı yakalayan öğrenciler, sosyal becerilerini de geliştirdi. Proje sonunda öğrenciler, e-kitap, e-dergi ve e-sergi ürünleri oluşturarak, yaptıkları çalışmaları sanal ortamda paylaştı.

Okul müdürü Adem Gündoğdu, projenin salgın döneminde öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde ortak ürünler ortaya koymaları ve işbirliği içinde çalışmalarının gelişimlerine katkı sağladığını ifade etti.