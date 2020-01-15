Giresun'da öğrencilerden anlamlı kampanya - Son Dakika
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Giresun'da öğrencilerden anlamlı kampanya

6 saat önce

Piraziz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri "1 Liranın Hükmü Var" çalışması kapsamında 4 ay boyunca biriktirdikleri paranın 3 bin 800 lirasını bağışladı.

Giresun'da öğrencilerden anlamlı kampanya, System.String[]

Piraziz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri "1 Liranın Hükmü Var" çalışması kapsamında 4 ay boyunca biriktirdikleri paranın 3 bin 800 lirasını bağışladı.

Okulda öğrencilerin, tasarruf ve yardımlaşma bilincine katkı sağlaması amacıyla başlatılan kampanyayla 127 öğrenci ekim ayından mayısa kadar, oluşturulan kumbarada her ay, günde en az 1 lira olacak şekilde düzenli para biriktiriyor.

Her ayın sonunda hesaplanan öğrenci birikimlerinin yüzde 30'u, bir sosyal yardım kuruluşuna bağışlanıyor. Geri kalan paralar ise öğrencilere dönem sonlarında teslim ediliyor.

Bu kapsamda öğrenciler 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde ekimde Türkiye Yeşilay Cemiyetine bin 250 lira, kasımda Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına 850 lira, aralıkta Okul Aile Birliğine 900 lira, ocakta Darülaceze'ye 800 lira olmak üzere toplam 3 bin 800 lira bağışladı.

Anadolu Lisesi, Piraziz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:08 Kaynak: AA
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