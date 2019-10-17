Giresun'da öğrenme şenliği

Giresun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce öğrenme şenliği düzenlendi.

Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen şenlikte Giresun ve ilçelerindeki Halk Eğitim Merkezlerinin yıl boyunca yaptıkları sepet örme, cam sanatı, dastar dokuma gibi ürünleri ile yöresel yemekleri tanıtıldı.

Ayrıca Bulancak Kaptan Ahmet Fatoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Giresun Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de stantlarda okullarını tanıttı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, hayat boyu öğrenmenin yaşam boyu süren, hayatın her alanında varlığını sürdüren ve yerel hayatın her aşamasında gerçekleştirilen bir eğitim faaliyeti olduğunu söyledi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün öğrenen bireyden, öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye'ye doğru bir dönüşümü gerçekleştirmek için öğrenme şenlikleri uygulamasını başlattığını ifade eden Tosunoğlu, şöyle devam etti:

"Öğrenme şenliği, hayat boyu öğrenme faaliyetine katılımı artırmayı hedefleyen, öğrenme fırsatları hakkında halkımızı bilgilendiren, eğlenerek öğrenmeyi teşvik eden sanatsal ve kültürel etkinlikler bütünüdür. Aynı zamanda, ortak çalışma kültürünün güçlendirilmesine ve eğitim faaliyetlerinin daha fazla tanıtılmasına yönelik ihtiyaca da cevap vererek, toplumun eğitim konusunda motive edilmesine katkı sağlamaktadır."

Tosunoğlu, Giresun'da düzenledikleri öğrenme şenliğinin yarın da davam edeceğini sözlerine ekledi.

Öğrenme şenliğine Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Metin Akgüney, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.