Son Dakika Haberleri: Giresun'da öğrenme şenliği düzenlendi
Son Dakika Güncel Giresun'da öğrenme şenliği düzenlendi

Giresun'da öğrenme şenliği düzenlendi

55 dakika önce

Giresun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce öğrenme şenliği düzenlendi.

Giresun'da öğrenme şenliği düzenlendi, System.String[]

Giresun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce öğrenme şenliği düzenlendi.


Atatürk Meydanı'nda düzenlenen şenlikte merkez ve ilçelerindeki Halk Eğitim Merkezlerinin yıl boyunca yaptıkları ürünleri ile yöresel yemekleri tanıttılar.


Öğrenme şenliğinde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, Hayat Boyu Öğrenme faaliyetleri kapsamında 2018-2019 eğitim-öğretim yılında nüfusa oranla en fazla kurs gerçekleştiren il olduklarını söyledi.


2 gün sürecek şenlikte eserlerin vatandaşların beğenisine sunulacağını belirten Tosunoğlu, "Giresun Öğrenme Şenliğinde, halk eğitimi merkezlerimizin gerçekleştirdiği faaliyetler ve ortaya çıkan eserler, hazırlanan stantlarda sergilenerek vatandaşlarımızın ilgi ve beğenisine sunulmuştur. Bu bağlamda; Hayat Boyu Öğrenme faaliyetlerimiz toplumun her kesimini kapsayacak şekilde artarak devam etmektedir" dedi.


Açılış konuşmasının ardından Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ve protokol stantları gezdi. - GİRESUN

Atatürk Meydanı, Öğrenme Şenliği, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:28 Kaynak: İHA
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