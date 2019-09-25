Giresun'da okul çevrelerinde denetim

Giresun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, okul civarlarında detektör köpeğinin de katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla, okul çevrelerinde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, dedektör köpeğin kullanıldığı denetim yapıldı.

On park ve bahçe, 10 metruk bina, 11 internet cafe, 6 oyun salonu, 27 kahvehane olmak üzere 64 umuma açık yer ekiplerce denetlendi, 102 okul servis aracı kontrol edilerek 8 araca idari para cezası uygulandı.

Açıklamada, 344 şüpheli şahsın sorgusunun yapıldığı da aktarılarak, "Giresun Emniyet Müdürlüğümüzce geleceğimizin umudu çocuklarımızın güvenli bir şekilde eğitim almaları için bu tür uygulamalarımız devam edecektir." ifadeleri yer aldı.