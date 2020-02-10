Giresun'da okullar bir gün daha tatil - Son Dakika

Giresun'da okullar bir gün daha tatil
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Giresun'da 3 gündür etkili olan kar yağışı neticesinde Giresun merkez ve bazı ilçelerde 11 Şubat Salı günü de okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:25 Kaynak: İHA
Giresun'da 3 gündür etkili olan kar yağışı neticesinde Giresun merkez ve bazı ilçelerde 11 Şubat Salı günü de okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında toplanan kurulun kararına göre, " Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk dışındaki okullarda okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. 11 Şubat Salı günü engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi. - GİRESUN
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