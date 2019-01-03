Giresun'da Organik Yumurta Üretimine Destek
1 saat önce
Giresun'da, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) desteğiyle organik yumurta üretiminin desteklendiği bildirildi.
Giresun
'da, Doğu Karadeniz Projesi
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP
) desteğiyle organik yumurta üretiminin desteklendiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğü ile DOKAP işbirliğinde sürdürülen "Entegre Organik Yumurta Tavukçuluğu" projesi kapsamında bir üreticiye yaklaşık 25 bin lira üretim için hibe desteği sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, projeyle çiftçilerin sosyoekonomik açıdan kalkınmalarının hedeflendiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"DOKAP tarafından finanse edilen proje kapsamında 16 haftalık yaşta tedarik edilen organik sertifikalı yarkaların 20 haftalık yaşta yumurta verimine başlaması ve yararlanıcının yılda ortalama 100 bin organik yumurta üretmesi hedeflenmekte. Projenin hayata geçirilmesiyle kırsalda faaliyet gösteren çiftçi ailemizin sosyoekonomik açıdan kalkınması amaçlanmıştır. Projenin sürdürülebilirliği 5 yıl süreyle müdürlüğümüz veteriner hekimleri tarafından takip edilecektir."
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:55 Kaynak: AA
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