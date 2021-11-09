Giresun'da organları bağışlanan gencin anısına fidan dikildi - Son Dakika

Giresun'da, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla organları ailesi tarafından bağışlanan gencin anısına fidan dikildi.

Yağlıdere ilçesinde trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından organları ailesi tarafından bağışlanan İsmail Bayram anısına, Günece Mahallesi Kertil mevkisindeki evinin bahçesine 6 fidan dikildi.

Vali Enver Ünlü, Bayram'ın babaevini ziyaret ederek annesi Eyice, babası Eşref Bayram ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Organ bağışı sayesinde Bayram'ın 6 kişiye hayat verdiğini belirten Ünlü, "Onların duası inşallah kardeşimize ulaşacak. Allah sabırlar versin." dedi.

İl Müftüsü Ramazan Topcan'ın dua etmesinin ardından fidanların dikimi gerçekleştirildi.

Programa, Yağlıdere Kaymakamı Kübra Kaplan, Belediye Başkanı Yaşar İbaş, İl Sağlık Müdürü Muhammet Bulut da katıldı.