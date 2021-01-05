- Giresun'da orman yangını... Ekiplerin yangının evlere sıçramaması için müdahalesi sürüyor - Son Dakika

- Giresun'da orman yangını... Ekiplerin yangının evlere sıçramaması için müdahalesi sürüyor

GİRESUN - Giresun'un Tirebolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılıyor. Ulaşımın güçlükle sağlanması nedeniyle yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için önlemler alınıyor. Tirebolu ilçesine bağlı Kovancık Köyü'nde akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve Giresun Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin, ulaşım nedeniyle yangına güçlükle müdahale edebildiği öğrenildi. Yangının kontrol altına alınması ve yerleşim yerine sıçramaması için önlemlerin alındığı bilgisi verildi.