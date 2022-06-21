Giresun'da ormanda bulunan ceset Kırgız kadının çıktı; 2 gözaltı (3) - Son Dakika
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Giresun'da ormanda bulunan ceset Kırgız kadının çıktı; 2 gözaltı (3)

21.06.2022 16:01
Giresun'da ormanda bulunan ceset Kırgız kadının çıktı; 2 gözaltı (3)

CESEDİ 7 KİLOMETRE TAŞIMIŞGiresun'un Görele ilçesinde, dini nikahla birliktelik yaşadığı, 3 çocuk annesi, Kırgızistan uyruklu Keremet Nyshanova'yı öldürdükten sonra yol kenarına attığı iddiasıyla gözaltına alınan Metin Aydın, sorgusunda kıskançlık nedeniyle cinayeti işlediğini itiraf etti.

CESEDİ 7 KİLOMETRE TAŞIMIŞ

Giresun'un Görele ilçesinde, dini nikahla birliktelik yaşadığı, 3 çocuk annesi, Kırgızistan uyruklu Keremet Nyshanova'yı öldürdükten sonra yol kenarına attığı iddiasıyla gözaltına alınan Metin Aydın, sorgusunda kıskançlık nedeniyle cinayeti işlediğini itiraf etti. Aydın'ın, ilk ifadesinde, "İmam nikahlı birlikteliğimiz vardı. Bu birlikteliğimizden 1 çocuğumuz var. Beni aldattığını öğrenince öfkelendim. Cinayet sonrası cesedi araçla Tirebolu'dan Görele'ye, 7 kilometre mesafe gelerek getirim ve yol kenarına bıraktım. Keşke böyle olmasaydı" dediği öğrenildi. Öte yandan Keremet Nyshanova'nın cenazesi, otopsi işlemleri sonrası ülkesine gönderildi.


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Son dakika haber! Kırgız eşinin kendisini aldattığını öğrenince öfkelenerek cinayeti işlemiş Son dakika haber! Kırgız eşinin kendisini aldattığını öğrenince öfkelenerek cinayeti işlemiş Kırgız eşinin kendisini aldattığını öğrenince öfkelenerek cinayeti işlemiş Kırgız eşinin kendisini aldattığını öğrenince öfkelenerek cinayeti işlemiş
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Giresun'da ormanda bulunan ceset Kırgız kadının çıktı; 2 gözaltı (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'da ormanda bulunan ceset Kırgız kadının çıktı; 2 gözaltı (3) - Son Dakika
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