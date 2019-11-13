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Giresun'da örtü yangını

7 saat önce

Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesinde ormanlık alanda örtü yangını çıktı.

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Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesinde ormanlık alanda örtü yangını çıktı.


Duroğlu beldesi Homurlu Mahallesi Çeğel mevkiinde ormanlık alanda örtü yangını çıktı. Belediye Başkanı Halil Çetin ve belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalar sonucu yangın 2 saatlik mücadelenin ardından büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni bilinmezken 2 dönümlük arazide maddi hasar oluşturduğu öğrenildi. - GİRESUN

Duroğlu, Giresun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:10 Kaynak: İHA
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