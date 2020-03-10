Giresun'da örtü yangını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da örtü yangını - Son Dakika

Giresun'da örtü yangını

18 dakika önce

Giresun'da örtü yangını Giresun'un Eynesil ilçesinde meydana gelen örtü yangınında yaklaşık 20 dönümlük alan zarar gördü.

Giresun'da örtü yangını

GİRESUN - Giresun'un Eynesil ilçesinde meydana gelen örtü yangınında yaklaşık 20 dönümlük alan zarar gördü. Çıkan yangının söndürme çalışmaları vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Ören Beldesi'ne bağlı Karakaş Kömürlük mevkiinde örtü yangını meydana geldi. Akşam saatlerinde meydana gelen örtü yangınını söndürme çalışmaları Ören Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından devam ediyor.

Meydana gelen yangında yaklaşık 20 dönümlük alanın zarar gördüğünü açıklayan Ören Belde Belediye Başkanı Mustafa Eren, "Akşam saatlerinde Dizgine Yaylası eteklerinde yer alan Karakaş Kömürlük mevkiinde örtü yangını meydana geldi. Belediyemiz itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle devam eden söndürme çalışmaları rüzgarında etkisiyle yetersiz kalmaktadır. Şuana kadar 20 dönümlük alanda zarar meydana geldiğini söyleyebilirim" bilgisini verdi.

Giresun'da örtü yangını

İtfaiye, Eynesil, Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:41 Kaynak: İHA
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