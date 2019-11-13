Son Dakika Haberleri: Giresun'da örtü yangınında 5 dönümlük alan zarar gördü
Son Dakika Güncel Giresun'da örtü yangınında 5 dönümlük alan zarar gördü - Son Dakika

Giresun'da örtü yangınında 5 dönümlük alan zarar gördü

6 saat önce

Giresun'da çıkan örtü yangınında yaklaşık 5 dönümlük alan zarar gördü.

Giresun'da örtü yangınında 5 dönümlük alan zarar gördü, System.String[]

Giresun'da çıkan örtü yangınında yaklaşık 5 dönümlük alan zarar gördü.

Merkeze bağlı Yukarıalınlı köyünde, Emine Sarıyıldız'a ait ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Giresun Belediyesi İtfaiye ve Giresun Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 5 dönümlük alan zarar gördü.

Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:46 Kaynak: AA
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