Son Dakika Haberleri: Giresun'da oto galericinin öldürülmesi
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Giresun'da oto galericinin öldürülmesi

2 saat önce

Giresun'da oto galerici Cafer Dinçer'in öldürülmesi olayının faili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Giresun'da oto galericinin öldürülmesi, System.String[]
Giresun'da oto galerici Cafer Dinçer'in öldürülmesi olayının faili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Olayla ilgili gözaltına alınan H.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Teyyaredüzü Mahallesi'nde 13 Temmuz'da oto galeri işleten Cafer Dincer (53), iş yerinde tartışma yaşadığı kimliği belirlenemeyen kişi tarafından silahla vurularak öldürülmüştü.
Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:20 Kaynak: AA
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