Giresun'da oto lastikçide yangın

Giresun'da oto lastik dükkanında yangın çıktı. Yangın söndürülme çalışmaları sürüyor.



Yangın, Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre beldede oto lastik dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı dükkanı söndürmek için Görele, Tirebolu, Eynesil ve Espiye ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri mücadele veriyor. - GİRESUN