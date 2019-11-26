Giresun'da oto lastikçide yangın
6 saat önce
Giresun'da oto lastikçide yangınGİRESUN - Giresun'da oto lastik dükkanında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:32 Kaynak: İHA
Giresun'da oto lastikçide yangın
GİRESUN - Giresun'da oto lastik dükkanında yangın çıktı. Yangın söndürülme çalışmaları sürüyor.
Yangın, Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre beldede oto lastik dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı dükkanı söndürmek için Görele, Tirebolu, Eynesil ve Espiye ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri mücadele veriyor.
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