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Giresun'da oto lastikçide yangın

6 saat önce

Giresun'da oto lastikçide yangınGİRESUN - Giresun'da oto lastik dükkanında yangın çıktı.

Giresun'da oto lastikçide yangın

GİRESUN - Giresun'da oto lastik dükkanında yangın çıktı. Yangın söndürülme çalışmaları sürüyor.

Yangın, Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre beldede oto lastik dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı dükkanı söndürmek için Görele, Tirebolu, Eynesil ve Espiye ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri mücadele veriyor.

Giresun'da oto lastikçide yangın

Giresun, Görele, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:32 Kaynak: İHA
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