Giresun'da otomobil 30 metreden dereye yuvarlandı: 2 yaralı

Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tarık Arslan (24) idaresindeki 28 EB 347 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Taflancık köyünde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metreden dereye yuvarlandı.

Kazada ağır yaralanan Arslan ve otomobildeki Dursun Keskin, 112 Acil Salık ekiplerince Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Arslan'ın Van'da Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yaptığı ve memleketine izin için geldiği öğrenildi.