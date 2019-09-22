Son Dakika Haberleri: Giresun'da otomobil dereye devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Giresun'da otomobil dereye devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Giresun'un Güce ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Giresun'da otomobil dereye devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Giresun'un Güce ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Tekkeköy köyünde, Mehmet Demirtaş (25) idaresindeki 28 BB 046 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dereye devrildi.

Kazada sürücü Demirtaş, olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Fatih Yavuz (26) yaralandı.

Yavuz, Güce Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Giresun, Güce, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:56 Kaynak: AA
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