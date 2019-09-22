Giresun'da otomobil dereye devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
1 saat önce
Giresun'un Güce ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:56 Kaynak: AA
Giresun'un Güce ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Tekkeköy köyünde, Mehmet Demirtaş (25) idaresindeki 28 BB 046 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dereye devrildi.
Kazada sürücü Demirtaş, olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Fatih Yavuz (26) yaralandı.
Yavuz, Güce Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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