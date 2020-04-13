Giresun'da otomobil dereye devrildi: 1 ölü - Son Dakika

Giresun'da otomobil dereye devrildi: 1 ölü
6 saat önce
Giresun'un Güce ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.
Giresun'un Güce ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.
Ertuğrul Zor (34) idaresindeki 61 FE 916 plakalı otomobil, ilçenin Giyimli Mahallesi Büyük Köprü mevkisinde kontrolden çıkarak dereye devrildi.
Sürücü Zor, olay yerinde hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 10:36 Kaynak: AA
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