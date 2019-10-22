Son Dakika Haberleri: Giresun'da otomobil dereye devrildi: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Giresun'da otomobil dereye devrildi: 4 yaralı

Giresun'da otomobil dereye devrildi: 4 yaralı

51 dakika önce

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Giresun'da otomobil dereye devrildi: 4 yaralı, System.String[]

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Emin Mert Kahveci (20) idaresindeki 28 YC 441 plakalı otomobil, Ümütbükü köyünde kontrolden çıkarak dereye devrildi.

Yaralanan sürücü ile otomobildeki Onur Karakaya (20), Musa Bayram (18) ve Sezer Kahveci (16) Yağlıdere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yağlıdere, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:42 Kaynak: AA
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