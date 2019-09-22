Son Dakika Haberleri: Giresun'da otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
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Giresun'da otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Giresun'un Güce ilçesinde otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Giresun'da otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Giresun'un Güce ilçesinde otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saat 04.00 sıralarında ilçeye bağlı Tekkeköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Demirtaş yönetimindeki 28 BB 046 plakalı otomobil, Ağaçbaşı Yaylası'ndan Tekkeköy istikametine doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu. Kazada 25 yaşındaki sürücü Mehmet Demirtaş olay yerinde hayatını kaybederken 24 yaşındaki arkadaşı Fatih Yavuz ise yaralı olarak kurtuldu.


Kazayla ilgili inceleme başlatılırken Demirtaş'ın cenazesi Güce Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - GİRESUN

Mehmet Demirtaş, Giresun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:57 Kaynak: İHA
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