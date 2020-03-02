Giresun'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Giresun'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Giresun'un Görele ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Giresun'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Giresun'un Görele ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Trabzon yönüne giden Coşkun Taşçı yönetimindeki 28 AAJ 444 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Soğuksu Mahallesi Kaba Deresi mevkisinde aynı istikamette ilerleyen Hüseyin Çilingir'in kullandığı 55 BDB 15 plakalı tıra yandan çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Taşçı ile otomobildeki Ahmet Keskin, Opr. Dr. Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Keskin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Giresun, Görele, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:24 Kaynak: AA
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