Son Dakika Haberleri: Giresun'da otomobil otokorkuluklara çarptı: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Giresun'da otomobil otokorkuluklara çarptı: 3 yaralı

51 dakika önce

Giresun'un Doğankent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Giresun'da otomobil otokorkuluklara çarptı: 3 yaralı, System.String[]

Giresun'un Doğankent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Tirebolu-Doğankent kara yolunun Kozköy köyünde Hasan Sargın yönetimindeki 10 AR 833 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak otokorkuluklara çarptı.

Kazada, sürücü Sargın ile eşi Emine ve oğlu Emre Sargın yaralandı.

Yaralılar, Tirebolu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Doğankent, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 07:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seyir halindeki otomobilin bagajına oturan 3 kişi canlarını hiçe saydı
Giresun'da serbest piyasada fındık sezona 16,50 liradan başladı Uçak korkusu bulunan MHP lideri Bahçeli, yıllar sonra yeniden uçağa bindi Ahmet Davutoğlu'nun terörle mücadele sözleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 20:35:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresun'da otomobil otokorkuluklara çarptı: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]