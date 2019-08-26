Giresun'da otomobil otokorkuluklara çarptı: 3 yaralı
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Giresun'un Doğankent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 07:44 Kaynak: AA
Giresun'un Doğankent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Tirebolu-Doğankent kara yolunun Kozköy köyünde Hasan Sargın yönetimindeki 10 AR 833 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak otokorkuluklara çarptı.
Kazada, sürücü Sargın ile eşi Emine ve oğlu Emre Sargın yaralandı.
Yaralılar, Tirebolu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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