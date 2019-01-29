Giresun'da Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı
1 saat önce
Giresun'un Görele ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Giresun'un Görele ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Bilal Keçeci yönetimindeki 61 JA 460 plakalı otomobil, ilçenin Çavuşlu beldesi Merkez Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Keçeci (76) ile Bekir (81) ve Hüseyin Keçeci (40) yaralandı.
Görele Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, Op. Dr. Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:18 Kaynak: AA
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