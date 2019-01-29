Son Dakika Haberleri: Giresun'da Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

Giresun'da Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

1 saat önce

Giresun'un Görele ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Giresun'da Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı, System.String[]
Giresun'un Görele ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Bilal Keçeci yönetimindeki 61 JA 460 plakalı otomobil, ilçenin Çavuşlu beldesi Merkez Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Keçeci (76) ile Bekir (81) ve Hüseyin Keçeci (40) yaralandı.

Görele Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, Op. Dr. Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:18 Kaynak: AA

Çavuşlu, Görele, Giresun, Güncel
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