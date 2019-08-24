Son Dakika Haberleri: Giresun'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
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Giresun'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

23 dakika önce

Giresun'un Espiye ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Giresun'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı, System.String[]

Giresun'un Espiye ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Espiye- Yağlıdere kara yolunda Ömer Uzun yönetimindeki 28 YD 018 plakalı otomobil şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ve otomobildeki Hava Uzun, Ömer Şahin (5) ve Emir Şahin (8) Espiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Hava Uzun ve Ömer Şahin, Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yağlıdere, Giresun, Espiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 07:26 Kaynak: AA
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