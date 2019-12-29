Giresun'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Giresun'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Giresun'da otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Giresun'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Giresun'da otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Levent Tosun idaresindeki 28 AS 012 plakalı otomobil, kar yağışının etkili olduğu Giresun-Kulakkaya yayla yolu Aytepesi mevkisinde yaklaşık 100 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen AFAD ve AKUT ekipleri, araçtakilerin kurtarılması için çalışma başlattı.

Kaza yerinde yaşamını yitiren Özlem Tosun'un cesedi ile kazada yaralanan sürücü, bulundukları yerden AFAD ve AKUT ekiplerince çıkarıldı.

Yaralı sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 08:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karlı yolda 9 otomobil birbirine girdi! Dehşet anları kamerada
Bakan Soylu'dan HDP'li Temelli'nin yerli otomobil eleştirisine yanıt: Onun pilden anladığı C4'e takılan pil Polis alarma geçti! Önce Sağlık Müdürü ardından bir doktorun eşi öldürüldü Ümraniye'de kafa kafaya çarpıştılar: 1'i ağır, 7 yaralı

Son Dakika Haberleri
02:32 Bahreyn, ABD'nin Ketaib Hizbullah'a yönelik saldırısına destek verdi - Son Dakika
02:30 İzmir'de İlçe Sağlık Müdürü ile doktor eşi aynı saatlerde öldürüldü  (3) - Son Dakika
02:22 Balıkesir'de otomobilin çarptığı aydınlatma direği yıkıldı, faciadan dönüldü - Son Dakika
02:11 Balıkesir'de otomobilin çarptığı aydınlatma direği yıkıldı, faciadan dönüldü - Son Dakika
02:08 Türkiye Yazma Eserler Kurumu ve Adli Tıp Kurumu personel alacak - Son Dakika
00:25 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt verdi - Son Dakika
23:39 Karaman'ın üç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 03:04:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresun'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]