Giresun'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü - Son Dakika

Giresun'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

6 saat önce

Giresun'da meydana gelen trafik kazasında 130 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde bir kişi yaralanırken, bir kişi de hayatını kaybetti.

Giresun'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, System.String[]

Giresun'da meydana gelen trafik kazasında 130 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde bir kişi yaralanırken, bir kişi de hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Dereli ilçesi Yavuzkemal beldesi Kulakkaya yaylası mevkiinde Levent Tosun yönetimindeki 28 AS 012 plakalı otomobil, yoğun kar yağışı sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek 130 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Levent Tosun yaralanırken, araçta bulunan eşi Özlem Tosun hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralı Levent Tosun'un durumunun iyi olduğu öğrenildi. - GİRESUN

Giresun, Dereli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 07:59 Kaynak: İHA
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