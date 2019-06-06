Giresun'da otomobilin çarptığı çocuk öldü
1 saat önce
Giresun'da meydana gelen trafik kazasında 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Giresun
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:21 Kaynak: AA
'da meydana gelen trafik kazasında 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Karadeniz Sahil Yolu
Gaziler Mahallesi mevkisinde, T.Ç. (20) yönetimindeki 34 NA 2626 plakalı otomobil, İlknur Öksüz'e (11) çarptı.
Kazada ağır yaralanan İlknur, kaldırıldığı Giresun Üniversitesi
Prof. Dr. İlhan Özdemir
Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.
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