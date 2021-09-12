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Giresun'da otomobilin demir profillere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Giresun'da otomobilin demir profillere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

12.09.2021 22:35
Giresun'da otomobilin demir profillere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı, System.String[]

Giresun'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Giresun'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İbrahim Güneysu yönetimindeki 28 DR 381 plakalı otomobil, Giresun- Çaldağ kara yolu Batlama mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan demir profillere çarptı.

Kazada, sürücü Güneysu ile araçtaki Büşra Güneysu, Beyza Güneysu, Yeter Güneysu ve Nebahat Cömert yaralandı.

Yaralılar, Giresun'daki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Giresun'da otomobilin demir profillere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Giresun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun'da otomobilin demir profillere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresun'da otomobilin demir profillere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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