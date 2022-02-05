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Otomobilin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Otomobilin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

05.02.2022 09:47

Giresun'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Giresun'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aksu Mahallesi Etbaşoğlu mevkisinde M.K'nin kullandığı 61 BT 755 plakalı otomobil, Aksu Deresi'ne devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Debisi yükselen derede otomobilde mahsur kalan sürücü ile N.Ö. ve D.Ç, Giresun Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobilin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Otomobilin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Otomobilin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

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Otomobil, Giresun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobilin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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