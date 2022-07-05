Giresun'da trafik kazası : 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Giresun'da trafik kazası : 1 ölü, 1 yaralı

05.07.2022 16:47
Giresun'da trafik kazası : 1 ölü, 1 yaralı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tirebolu- Doğankent kara yolu Aslancık köyü yakınlarında Recep Gündüz (54) idaresindeki 28 AAR 721 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Fatma Gündüz (57) yaralanarak Tirebolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralılardan Fatma Gündüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - GİRESUN

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da trafik kazası : 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'da trafik kazası : 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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