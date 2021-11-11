Yaralanan sürücü Özcan, Mehmet İlyas Kurt (30) ve Arzu Kalafat (30), Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Giresun 'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Giresun'da otomobilin kanala düştüğü kazada bir kişi öldü - Son Dakika

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