Giresun'da otomobilin kanala düştüğü kazada bir kişi öldü - Son Dakika

Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Yılgın köyü sahil yolu mevkisinde, Salih Özcan (34) yönetimindeki 34 EJS 878 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kanala düştü.
Kanaldaki menfeze çarpan otomobilde bulunan İrem Nur Ayhan (23), kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü Özcan, Mehmet İlyas Kurt (30) ve Arzu Kalafat (30), Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Kaynak: AA
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