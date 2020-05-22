Giresun'da otomobilin tırın dorsesine arkadan çarparak savrulduğu kaza kameraya yansıdı - Son Dakika

Giresun'da otomobilin tırın dorsesine arkadan çarparak savrulduğu kaza kameraya yansıdı

Giresun'un Bulancak ilçesinde otomobilin tırın dorsesi ve bir evin giriş kapısına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Giresun'un Bulancak ilçesinde otomobilin tırın dorsesi ve bir evin giriş kapısına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kameralarınca görüntülendi. Karadeniz Sahil Yolu'nun Burunucu mevkisinde, Şerif Yayla idaresindeki 28 EH 292 plakalı otomobil TE 905 MO yabancı plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil daha sonra yol kenarındaki bir evin giriş kapısına çarparak durdu. Kazada hafif yaralanan sürücü Yayla 112 Acil Sağlık ekiplerince Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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