Otomobilin yayalara çarpma anı araç içi kamerasına yansıdı - Son Dakika

Giresun'un Görele ilçesinde bir otomobilin 2 kişiye çarpma anı araç içi kamerasınca görüntülendi.
Çavuşlu beldesi sahil kesiminde M.A. idaresindeki 28 AAY 501 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Makbule Kılıç (59) ve Reyhan Dede'ye (51) çarptı.
Yaralanan Kılıç ve Dede, Görele Opr. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaza anı araç içi kamerası tarafından kaydedildi.
Kaynak: AA
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