Otomobilin yayalara çarpma anı araç içi kamerasına yansıdı - Son Dakika

Kaza anı araç içi kamerası tarafından kaydedildi.

Yaralanan Kılıç ve Dede, Görele Opr. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Çavuşlu beldesi sahil kesiminde M.A. idaresindeki 28 AAY 501 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Makbule Kılıç (59) ve Reyhan Dede'ye (51) çarptı.

Giresun 'un Görele ilçesinde bir otomobilin 2 kişiye çarpma anı araç içi kamerasınca görüntülendi.

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