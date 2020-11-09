Giresun'da özel bakım merkezi karantinaya alındı - Son Dakika

Giresun'da özel bakım merkezi karantinaya alındı

Giresun Valiliği, özel bir bakım merkezinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındığını bildirdi.

Giresun Valiliği, özel bir bakım merkezinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Enver Ünlü başkanlığında toplandığı belirtildi. Özel Giresun Bakım Merkezinin, Kovid-19 vaka ve temasları nedeniyle 7 Kasım'dan itibaren 14 gün süreyle karantinaya alınmasının kararlaştırıldığı ifade edilen açıklamada, karara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verileceği aktarıldı. Açıklamada, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK'nin 195'nci maddesi kapsamında adli işlem başlatılacağı ifade edildi.

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