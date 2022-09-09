Üreticiler fındığı kurutmak için bu yıl da Şebinkarahisar'ı tercih etti - Son Dakika
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Üreticiler fındığı kurutmak için bu yıl da Şebinkarahisar'ı tercih etti

09.09.2022 11:38
Üreticiler fındığı kurutmak için bu yıl da Şebinkarahisar'ı tercih etti

Giresun'da özellikle sahil kesiminde sıcaklıkların bir süredir düşük seyretmesi ve yağış olması nedeniyle bazı üreticiler fındıklarını Şebinkarahisar ilçesinde kurutuyor.

Giresun'da özellikle sahil kesiminde sıcaklıkların bir süredir düşük seyretmesi ve yağış olması nedeniyle bazı üreticiler fındıklarını Şebinkarahisar ilçesinde kurutuyor.

Geçen ay başlayan hasat sonrası fındık kurutma işlemi hava şartlarının bulutlu ve yağışlı olduğu zaman dilimine denk gelen üreticiler, ürününü sahilden yaklaşık 110 kilometre uzaklıktaki Şebinkarahisar'a götürdü.

İlçedeki güneşli havayı fırsat bilen üreticiler, boş alanlara serdikleri fındıklarını kurutuyor.

Fındık kurutan üreticilerden Hasan Akgün, AA muhabirine, geçmiş yıllarda da fındığını kurutmak için Şebinkarahisar'a geldiğini söyledi.

Bu yıl hasadın beklentilerini karşıladığını belirten Akgün, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 24 dönüm yerim var, 3 tona yakın mahsul bekliyoruz. Bu sene fındıkları topladık, kurutma zamanı sahil kesimde yağış olduğu için Şebinkarahisar'a getirdik. Allah nasip ederse burada kurutacağız, tekrar evimize döneceğiz. Fındık toplama zamanı havalar güzeldi, ancak kurutma zamanı gelince yağışlar başlayınca, burada havanın daha güzel olduğunu duyduk, geçen sene de getirdik bu yıl da buraya geldik."

Normal şartlarda güneşli havada fındığın 2-3 günde kuruduğunu belirten Akgün, "Sahil kesiminde yağış olduğu için 1 hafta bekledik. Yağış devam ettiği için buraya getirdik. Pazar akşamı geldik akşamdan fındıklarımızı serdik." ifadelerini kullandı.

Akgün, 24 saat boyunca ürününün başında beklediklerini vurgulayarak, gün içinde de fındığın içindeki çürükleri ayırdıklarını dile getirdi.

Asım Aldemir ise bu yıl emeklerinin karşılığını aldıklarını aktararak "Fındık iyi, beklentimizi de karşıladı. Benim 2 ton civarında fındığım var. Şebinkarahisar'da havalar güzel, bizim oralarda yağışlı olduğu için buraya geldik. Şebinkarahisar'da olmasaydık fındığımız çürüyebilirdi" diye konuştu.

Aldemir, sahil kesiminden Şebinkarahisar'a fındık getirmenin kolay olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bizim şu andaki yaptığımız işimiz bir yılın emeği. Sahil kesimlerinde de fındığını seren var ama yağıştan üstünü açamıyor. Giresun fındığı her zaman kaliteli ancak çuvalda bir geceden fazla kalmaması gerekiyor. İçi kötü olur. Şebinkarahisar'da İç Anadolu'nun havasını andırıyor. O yüzden buraya geliyoruz."

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Kaynak: AA

Şebinkarahisar, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üreticiler fındığı kurutmak için bu yıl da Şebinkarahisar'ı tercih etti - Son Dakika

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