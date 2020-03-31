Giresun'da Pandemi Kurulu toplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun'da Pandemi Kurulu toplandı - Son Dakika

Giresun'da Pandemi Kurulu toplandı

6 saat önce

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı.

Giresun'da Pandemi Kurulu toplandı, System.String[]

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı.

Valilik Konferans Salonunda gerçekleştirilen Pandemi Kurulu toplantısında, alınan kararların kontrolü ve uygulanabilirliğinin tespiti ile Korona virüsle mücadele kapsamında önceki toplantılarda alınan kararların değerlendirilmesi yapıldı. Pandemi toplantısında, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ünal Özek tarafından kurul üyelerine yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

Yapılan sunumun ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Harun Sarıfakıoğulları, Korona virüs salgınının Giresun'da kontrol altına alınması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali Harun Sarıfakıoğulları, yaptığı açıklamada "Şehrimizin bütün kontrol noktalarında uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Öncelikle önceki gün hayata geçen seyahat kısıtlamaları ile ilgili denetimleri sıkı bir şekilde uyguluyoruz. Hepinizin bildiği gibi 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın sokağa çıkması yasaklanmıştı. Bu yasağı aynı titizlikle denetliyor, uymayanlara karşı da müeyyideler uyguluyoruz. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın 112, 155 ve 156 no.lu hatlara toplamda 3 bin 617 müracaatı oldu ve biz bu müracaatların tamamını olumlu cevaplandırdık. Kamu kurum ve kuruluşlarımızda fiziki engeli olan ve kronik hastalığı olan çalışma arkadaşlarımıza idari izin vermiştik. Yine geçen haftadan bu yana da esnek çalışma modelini uyguluyoruz. Kolluk birimlerimiz başta olmak üzere emniyet ve jandarma birimlerimiz, Ticaret İl Müdürlüğümüz ve Tarım İl Müdürlüğümüz ile Defterdarlığımız, kapanan, kapatılan iş yerlerinin denetlenmesini birlikte takip ediyorlar. Bu sari hastalığı ancak bir ve beraber hareket ederek, sosyal izolasyonu ortadan kaldırarak bertaraf edebiliriz. Bunun içinde esnaf teşkilatlarımız başta olmak üzere bu konuda çaba gösteren herkese teşekkür ediyorum. Bu konuda bütün esnaflarımıza müteşekkiriz" dedi.

"Giresun'da izolasyonda tutulan 52, takipte olan 2 bin 107 vatandaş var"

Giresun'da 65 yaş üzeri 16 bin 483 vatandaşın bulunduğunu ve bu vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmakta olduğunu da anlatan Vali Sarıfakıoğulları, "İlimizde 65 yaş ve üzeri 16 bin 483 ve kronik hastalığı olan da yaklaşık 24 bin vatandaşımız var. Yurt dışı ve il dışından gelip 14 gün süreyle takipte olanların sayısı da 2 bin 107 civarındadır. Umreden gelen ve izolasyona tabi olan 52 vatandaşımız var. Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından 414 vatandaşımızın kısmi gıda ve hijyen malzemeleri ihtiyacı karşılandı ve karşılanmaya da devam edecektir" bilgisini verdi.

"Vatandaşlar seyahatte ısrarcı olmamalı"

Seyahat konusunda vatandaşlardan kendi iyilikleri için anlayış beklediklerini ve kısıtlamalara uymalarını da isteyen Vali Harun Sarıfakıoğulları, şunları söyledi:

"İlimizden ayrılmak isteyen vatandaşlarımızdan 73'üne seyahat izin belgesi verdik. Seyahat izni noktasında vatandaşlarımızın ısrarcı olmamasını istiyoruz. Denetlemelerimiz devam ediyor. Toplu ulaşım araçlarımızda %50 doluluk oranındaki kısıtlamalarımız devam ediyor. Alışveriş merkezlerinde, marketlerde ve manavlarda ki denetimlerimiz devam ediyor. Yapılması gereken bütün talimatlarımızı ilgili kişilere ilettik. Pazar yerlerinde her türlü ürünün satılmaması, pazar yeri ve marketlere küçük çocukların alınmaması gerektiği kararını ilettik. Bu hususta gönderilen bütün bakanlık genelgelerini il ve ilçe hıfzıssıhha kararlarına bağlamak suretiyle hayata geçiriyoruz. Hep beraber gayret etmek suretiyle, bu sari hastalıkla da baş edeceğiz." - GİRESUN

Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 01:53 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vietnam'dan tahliye edilen Ukrayna vatandaşları, karantinaya girmemek için havaalanından kaçtı
Ukrayna?da karantinadan böyle kaçtılar Valilikten videolu 'Evde Kal' çağrısı: Düzce'nin güzellikleri hala bıraktığınız gibi Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor
Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi         
19:51
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi         
19:49
İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda         
19:32
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı         
19:26
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi         
19:09
Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:50
UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası         
18:46
Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı         
18:37
Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı         
18:23
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu         
18:17
Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı         
18:12
Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak         
18:08
Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi         
18:00
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız         
17:40
TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek         
17:34
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı         
17:32
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü         
17:30
Kasımpaşa Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız Kasımpaşa Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız         
17:18
Suudi iş adamı Yasir Al-Rumayyan, Newcastle United'ı satın alıyor Suudi iş adamı Yasir Al-Rumayyan, Newcastle United'ı satın alıyor         
17:15
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu         
17:15
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu         
17:10
İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi         
17:08
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi         
17:07
Sette 'Oy korona' şarkısıyla oynayan Erkan Petekkaya, kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi Sette 'Oy korona' şarkısıyla oynayan Erkan Petekkaya, kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi         
17:01
Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak         
16:55
Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL cezası kesildi Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL cezası kesildi         
16:46
Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi         
16:44
Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor         
16:37
New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi         
16:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2020 20:13:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresun'da Pandemi Kurulu toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]