Giresun'da park halindeki tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde Karadeniz Sahil Yolu'nda seyreden Miraç Harman'ın (19) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarptı.

Kazada ağır yaralanan Harman, kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.