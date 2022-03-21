Giresun'da park halindeki tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Giresun'da park halindeki tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

21.03.2022 10:30
Giresun'da park halindeki tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde Karadeniz Sahil Yolu'nda seyreden Miraç Harman'ın (19) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarptı.

Kazada ağır yaralanan Harman, kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Karadeniz Sahil Yolu, Bulancak, Giresun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun'da park halindeki tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresun'da park halindeki tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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