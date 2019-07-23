Son Dakika Haberleri: Giresun'da peçeli baykuş yavruları koruma altına alındı
Son Dakika Güncel Haber

Giresun'da peçeli baykuş yavruları koruma altına alındı

35 dakika önce

Giresun'un Bulancak ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan üç peçeli baykuş yavrusu koruma altına alındı.

Giresun'da peçeli baykuş yavruları koruma altına alındı, System.String[]
Giresun'un Bulancak ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan üç peçeli baykuş yavrusu koruma altına alındı.
Bulancak ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan peçeli baykuş yavruları Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Müdürlük personeli tarafından yavrular sağlık kontrolünden geçirilerek koruma altına alındı.
İki aylık bakım süreçlerinin ardından yavruların yeniden doğaya salıverileceği öğrenildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bulancak, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nijerya'da kaçırılan 4 Türk için 44 bin dolar fidye istendi MSB'den Ceylanpınar açıklaması: Saldırıya karşılık verildi TEM Otoyolu'nda bir kişi, TIR'ın altında kalarak feci şekilde can verdi Nehirdeki cesedi fark eden vatandaşlar hemen polise haber verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 12:38:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresun'da peçeli baykuş yavruları koruma altına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]