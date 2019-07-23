Giresun'da peçeli baykuş yavruları koruma altına alındı
35 dakika önce
Giresun'un Bulancak ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan üç peçeli baykuş yavrusu koruma altına alındı.
Giresun Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:02 Kaynak: AA
'un Bulancak
ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan üç peçeli baykuş yavrusu koruma altına alındı.
Bulancak ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan peçeli baykuş yavruları Doğa Koruma ve Milli Parklar
Giresun Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Müdürlük personeli tarafından yavrular sağlık kontrolünden geçirilerek koruma altına alındı.
İki aylık bakım süreçlerinin ardından yavruların yeniden doğaya salıverileceği öğrenildi.
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