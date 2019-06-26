Giresun'da, PKK'ya ait depo bulundu
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GİRESUN'da güvenlik güçlerince yakalanan PKK'lı 2 teröristin yer göstermesiyle Yağlıdere ilçesi kırsalında örgüte ait, içinde yaşam malzemelerinin bulunduğu depo ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:11 Kaynak: DHA
GİRESUN'da güvenlik güçlerince yakalanan PKK
'lı 2 teröristin yer göstermesiyle Yağlıdere
ilçesi kırsalında örgüte ait, içinde yaşam malzemelerinin bulunduğu depo ele geçirildi. Giresun Jandarma
Bölge Komutanlığı'nın koordinesinde Karadeniz
kırsalında; Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando timlerinin katılımıyla eş zamanlı operasyonlar sürüyor. Operasyonlarda teröristlere ait sığınak ve depolar da tek tek tespit ediliyor. PKK'nın sözde Karadeniz açılım grubunun etkisiz hale getirildiği bölgede, yeni terörist gruplarının sızmaması için insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonlar gerçekleştiriliyor. Bölgede son olarak Giresun kırsalında 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Sadettin Şahin' operasyonu başlatıldı.
Giresun kırsalında yakalanan PKK'lı teröristlerden 'Kawa' kod adlı Behrüz Dudkanlu ile 'Aras Faraşin' kod adlı Aras Aslan, güvenlik güçlerine örgütün deposunun yerini söyledi. JÖH ve komando timleri tarafından Yağlıdere ilçesi Gölyani Yaylası'na götürülen teröristler, burada örgütün deposunu gösterdi. Depoda yapılan aramalarda, yaşam malzemeleri ele geçirildi. Depo ve malzemeler, imha edildi.
- Giresun
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