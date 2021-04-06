Giresun'da plajlar bölgesi projesinde ilk kazma vuruldu - Son Dakika

Giresun'da plajlar bölgesi projesinde ilk kazma vuruldu

06.04.2021 15:21
Giresun'da plajlar bölgesi projesinde ilk kazma vuruldu, System.String[]

Giresun'un sahil bölgesine büyük bir görsellik kazandıracak olan plajlar bölgesi projesinin birinci etap tanıtımı gerçekleştirildi.

Giresun'un sahil bölgesine büyük bir görsellik kazandıracak olan plajlar bölgesi projesinin birinci etap tanıtımı gerçekleştirildi.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun önemli projeleri arasında yer alan plajlar bölgesi projesinde ilk kazma vuruldu. Başkan Şenlikoğlu, denizle iç içe yaşayan Giresun'a adeta bir vizyon kazandıracak olan projenin yaz sezonuna yetiştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Proje kapsamında yaklaşık 7 bin 400 metre kare yeşil alan, 50 araçlık kapalı otopark, 900 metre kare taş amfi tiyatro, 3 adet iskele, 200 metre kare çocuk su parkı, kumsal kotunda ahşap yürüyüş yolları, 100 bisiklet kapasiteli bisiklet istasyonu, kamp alanı, 3 adet çocuk macera parkuru, 880 büyük ağaç, 200 orta boy ağaç, bin 200 küçük bitki, 6 adet tuvalet ve duş, bebek bakım ünitesi, sahil güvenlik ve cankurtaran merkezi, 4 adet çay ve kahve kioksu, mescit, güvenlik noktası, 6 adet plaj işletmesi yer alıyor.

Projenin tanıtımıyla ilgili açıklamalarda bulunan Şenlikoğlu, "Karadeniz bölgesinde hiçbir yerde olmayan ve tabiri caizse tatil beldelerini aratmayacak şekilde görselliği ve donatıları olan projemiz halkın kullanımı için inşallah elimizden geldiğince kısa süre içerisinde yetiştirilerek vatandaşımızın kullanımına sunulacaktır. Plajlar projemiz hem yerli hem de yabancı misafirlerimiz için çok güzel bir dinlenme ve denizle buluşma noktası olacaktır. Halkımıza söz verdiğimiz projeleri bir bir yerine getiriyoruz. Plajlar bölgemiz halkımızın bizden beklediği hizmetler bir tanesiydi. Bu anlamda kısa süre içerisinde son derece modern ve insanlarımızın rahatı için her türlü ayrıntıyı içeren projemizi kullanıma sunacağız" dedi.

Yaz sezonuna projenin yetiştirilmesini planladıklarını ifade eden Şenlikoğlu, "Tabi elden geldiğince süratle yaz sezonuna yetiştirilmesini istiyoruz. Ama bu yaz sezonunun ortası ya da biraz daha ilerisi olur ama şunun kesinlikle vurgulanması gerektiğini düşünüyorum. 'Vatandaşımız burayı yazın kullanacak mı?' bütünüyle projemizin tamamını yetiştiremesek te bu bölgenin deniz kısmının vatandaşımızın kullanımına açmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Tanıtım töreninin ardından Başkan Şenlikoğlu, iş makinesinin başına geçerek çalışmalara start verdi. - GİRESUN

Giresun'da plajlar bölgesi projesinde ilk kazma vuruldu
Giresun'da plajlar bölgesi projesinde ilk kazma vuruldu
Giresun'da plajlar bölgesi projesinde ilk kazma vuruldu
Giresun'da plajlar bölgesi projesinde ilk kazma vuruldu
Giresun'da plajlar bölgesi projesinde ilk kazma vuruldu
Giresun'da plajlar bölgesi projesinde ilk kazma vuruldu

Aytekin Şenlikoğlu, Bisiklet, Tiyatro, Giresun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Giresun'da plajlar bölgesi projesinde ilk kazma vuruldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Kovid yalanına inanmıyorum" diyen Murat Kekilli sosyal medyayı ikiye böldü Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Acun Ilıcalı, arkadaşı Emre Belözoğlu'nu yalnız bırakmadı, zor şartlara rağmen Fener maçını seyretti Acun Ilıcalı, arkadaşı Emre Belözoğlu'nu yalnız bırakmadı, zor şartlara rağmen Fener maçını seyretti Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Oltaya takılan ceset, 3 gündür kayıp olan kişiye ait çıktı Oltaya takılan ceset, 3 gündür kayıp olan kişiye ait çıktı Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantazi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantazi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek? CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek?
Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı         
15:50
Uzmanlar önümüzdeki iki haftayı işaret etti: Ramazan'da plato hareketi yaşanabilir Uzmanlar önümüzdeki iki haftayı işaret etti: Ramazan'da plato hareketi yaşanabilir         
15:31
Kamyonet takla attı, yol kan gölüne döndü: 2 ölü, 4 yaralı Kamyonet takla attı, yol kan gölüne döndü: 2 ölü, 4 yaralı         
15:22
Çıplak pozlarıyla ülkeyi karıştıran 40 kadının, cinsel içerikli bir film sitesinin modelleri olduğu ortaya çıktı Çıplak pozlarıyla ülkeyi karıştıran 40 kadının, cinsel içerikli bir film sitesinin modelleri olduğu ortaya çıktı         
15:04
240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti         
14:54
'Herkes kendi kaderini yaşar' paylaşımı yaptıktan sonra göl kenarında kayboldu 'Herkes kendi kaderini yaşar' paylaşımı yaptıktan sonra göl kenarında kayboldu         
14:38
Kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini 40 dakika boyunca dövdüler Kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini 40 dakika boyunca dövdüler         
13:59
Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı         
13:50
Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı         
12:53
Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt         
12:50
Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar         
12:48
Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü         
12:39
Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı         
12:33
Eşi tarafından boğularak öldürülen kadın, Eşi tarafından boğularak öldürülen kadın, "Bu adam beni öldürürse boğarak öldürür" demiş         
12:17
Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi         
11:53
Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum         
11:11
İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede         
10:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 16:20:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresun'da plajlar bölgesi projesinde ilk kazma vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei