Giresun'da polisten vatandaşlara koronavirüs anonsu - Son Dakika

Giresun'da, emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından polis araçlarından yapılan anonslarla vatandaşlardan koronavirüse karşı evlerinde kalmaları ve tedbirli olmaları isteniliyor.

Kent genelinde görev yapan ekipler bulundukları bölgelerde sık sık vatandaşlara uyarı anonsları yapıyor.

Anonslarda, "Sevgili Giresunlu vatandaşlarımız kendi sağlığınız ve toplum sağlığı için lütfen sosyal mesafeyi koruyalım. Unutmayalım ki, hasta olmasak bile taşıyıcı olabiliriz. Gerekmedikçe sokağa çıkmayın, yolculuk yapmayın. Duyarlılığınız için teşekkürler." ifadeleri yeralıyor.