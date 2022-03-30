Giresun'da ramazan öncesi gıda denetimleri artırıldı - Son Dakika
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Giresun'da ramazan öncesi gıda denetimleri artırıldı

30.03.2022 11:27
Giresun'da ramazan öncesi gıda denetimleri artırıldı

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğünce ramazan öncesi tüketici sağlının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimlere hız verildiği bildirildi.

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğünce ramazan öncesi tüketici sağlının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimlere hız verildiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, özellikle fırın, pastane ve unlu mamuller üretimi yapan iş yerlerinin denetimlerine öncelik verildiği belirtildi.

İşletmelerin kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları, asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunluklarının kontrol edildiği kaydedilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Ayrıca işletme sahipleri ve çalışanları gıda güvenliği ve personel hijyeni konularında bilgilendirilmektedir. Halkımızın tükettiği her türlü gıda maddesinin güvenirliğini sağlamak için yaptığımız çalışmalar tüketimin arttığı bu ayda daha fazla önem kazanıyor. Bu bilinçle tüm gıda kontrol görevlilerimiz fırın, pastane, unlu mamul üreten işletmeler, lokanta, market, bakkal gibi işletmelerde denetimlerini sürdürmektedir."

Açıklamada, denetimlerde hijyenin yanı sıra özellikle ramazan ayında tüketimi artan tatlı ürünlerinde kullanılan yağlar başta olmak üzere kızartmalarda kullanılan yağların polarizitesinin polarizasyon cihazı ile yerinde tespit edilerek gerekli işlemlerin de yapıldığı vurgulandı.

Ramazan boyunca vatandaşların karşılaştıkları sorunları "ALO GIDA 174" hattını arayarak bildirmelerinin, denetimlerin etkinliğini artıracağı da ifade edildi.

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Giresun, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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