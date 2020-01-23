Giresun'da Romanov koyunu yetiştiriciliği gelişiyor

Giresun Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, Giresun'da Romanov koyunu yetiştiriciliğinin gelişimi için çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

Angın, yaptığı yazılı açıklamada, damızlık koyun varlığını artırmak ve kırsaldaki çiftçi ailelerinin sosyoekonomik açıdan kalkınmalarını sağlamak amacıyla "Romanov Koyun Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması" projesinin uygulamaya konulduğunu belirtti.

Geçen yıl 19 üreticiye 470 baş dişi ve 19 baş da erkek olmak üzere toplam 489 baş saf Romanov ırkı koyun dağıtımı gerçekleştirildiğini aktaran Angın, şunları kaydetti:

"Projenin başlamasıyla öncelikle il müdürlüğümüz tarafından üreticilerimize yetiştiricilik, bakım, besleme ve hastalıklardan korunma konusunda eğitimler verilmiştir. Ülkemiz meralarının, hayvanların ithal edildiği Ukrayna meralarına göre besleyici içerik açısından farklılıklar göstermesi hasebiyle çoklu doğum oranı yüksek olan Romanov koyunlarına dışarıdan yeterli vitamin ve mineral desteği sağlamak amacıyla enjektabl mineral çözelti ve oral yem katkı premiksleri projeden temin edilerek il ve ilçe müdürlüklerimizde görevli veteriner hekimlerin gözetiminde uygulanmaya başlamıştır."

Müdür Angın, ocak ayı içerisinde 138 baş kuzunun dünyaya geldiğini, çoklu kuzu doğumlarının yetiştiricilerde ayrı memnuniyet yarattığına işaret ederek, Romanov ırkının analık kabiliyeti ve et verimi yüksektir. Etinde koyunlarda genelde görülen koku yoktur. Az yağlı ve lezzetli olup Türk damak tadına oldukça uygundur. Proje sonunda Giresun'un Romanov ırkı kuzu üretimiyle anılan bir il haline gelmesi hedeflenmekte olup bunun yanı sıra kırsaldaki üreticilerimizin kalkınmaları amaçlanmaktadır." ifadesini kullandı.