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GİRESUN'DA 'SAAT KULESİ' TARTIŞMASI - Son Dakika

GİRESUN'DA 'SAAT KULESİ' TARTIŞMASI

11.06.2021 09:20

GİRESUN'da daha önce yaptırılan 2 saat kulesi kaldırıldı, yerlerine yeni bir saat kulesi ile Milli Mücadele Kahramanı 'Osman Ağa ve uşakları' heykeli konuldu.

GİRESUN'da daha önce yaptırılan 2 saat kulesi kaldırıldı, yerlerine yeni bir saat kulesi ile Milli Mücadele Kahramanı 'Osman Ağa ve uşakları' heykeli konuldu. Ancak yeni saat kulesi şekli ve yeri tartışma konusu oldu. Kimileri kuleyi beğenmedi, kimileri ise yerinin yanlış seçildiğini belirtti. Kuleyi beğenenler ise fındık ve kiraz figürü eklenmesini istedi.

Giresun'da eski Belediye Başkanı Kerim Aksu döneminde 2011 yılında liman kavşağı kent girişine, 2015 yılında ise Keşap durağına 2 adet saat kulesi yaptırıldı. Kuleler göreve gelen Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu tarafından 2 yıl arayla kaldırıldı. 2019 yılında ilk kaldırılan Keşap durağındaki saat kulesinin yerine Bulancak durağındaki Milli Mücadele Kahramanı 'Osman Ağa ve uşakları' heykeli taşınarak konuldu.

İKİNCİ SAAT KULESİ DE KALDIRILDI

Şehrin giriş noktasında liman kavşağında 2 ay önce başlatılan meydan düzenlemesi kapsamında ikinci saat kulesi de kaldırıldı. Bu alan araç trafiğine açılırken, yaklaşık 50 metre mesafede yaya kaldırımı üzerine fındık figürünün yer aldığı yeşil tonlara hakim yeni bir saat kulesi konuldu. Ancak yeni kule görüntüsü ve yeri ile tartışma konusu oldu. Kimileri kuleyi beğenmedi, kimileri ise yerinin yanlış seçildiğini belirtti. Kuleyi beğenenler ise fındık ve kiraz figürü eklenmesini istedi.

'KENARDA KALDI'

Giresunlu Bekir Bayram, "Saat kuleleri genellikle şehirlerle bütünleşen bir yapı. Birçok şehrimizde var ama daha çok şehrin meydanlarında oluyor. Giresun'u simgeleyen motifler var güzel olmuş ama biraz kenarda kalmış. Daha görünen bir yerde olması gerekiyordu. Tarihi özellik de taşımıyor" dedi.

Abdullah Türkeri ise "Yeni saat kulesinin yapılması iyi ama fazla kenarda kaldı. Çotanak tepede olmalıydı. Bu haliyle olmaz. Yanına bir de mescit olsa daha iyiydi" diye konuştu.

'BUNDA FINDIK VE KİRAZ YOK'

Hasan Koçoğlu da "Giresun'a ufak da olsa bir hizmet. Birini söktüler birini yaptılar. Keşap durağı mevkiindeki daha iyiydi. Onu getirseler buraya daha iyiydi. Daha güzel ve güzideydi. Bunda fındık var kiraz yok" ifadesini kullandı.

Saat kulesinin tasarım olarak güzel olduğunu anlatan Fatmagül Şirin "Ama kiraz konulmamış. Şehrin girişinde olsa daha iyiydi. Burada biraz kıyıda kalmış. Orta yerlerde olsa daha dikkat çekerdi" dedi.

ŞENLİKOĞLU: VATANDAŞLARIN GÖRÜŞÜNÜ ALDIK

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, bir şehre vizyon kazandırmanın çok önemli olduğunu söyledi. Şenlikoğlu, "Şehrimizin kimliğinde çok önemli bir yer tutan ve hayata geçirdiğimiz şehir girişi ve meydan düzenlemesi kapsamında saat kulemizin açılışını yaptık. Saat kulesi şehrimize ve bu meydana güzel bir estetik kazandıracak. Türk tarihimizin izlerini taşıyan saat kulemizi vatandaşların da görüşünü alarak yaptık. Her şeyin en iyisine layık olan Giresun'umuza hizmet etmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımız vatandaşlarımızın daha iyi bir Giresun'da yaşayabilmesi içindirö dedi. Giresun eski Belediye Başkanı Kerim Aksu ise tartışmaları kendisinin de izlediğini belirterek değerlendirme yapmayacağını söyledi.

GİRESUN'DA 'SAAT KULESİ' TARTIŞMASI
GİRESUN'DA 'SAAT KULESİ' TARTIŞMASI
GİRESUN'DA 'SAAT KULESİ' TARTIŞMASI
GİRESUN'DA 'SAAT KULESİ' TARTIŞMASI

Kerim Aksu, Giresun, Fındık, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GİRESUN'DA 'SAAT KULESİ' TARTIŞMASI - Son Dakika


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