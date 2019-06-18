Son Dakika Haberleri: Giresun'da sağanak etkili oldu
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Giresun'da sağanak etkili oldu

1 saat önce

Giresun'da sağanak sonucu çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

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Giresun'da sağanak sonucu çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
Kent merkezinde dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar etkili olan sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Ordu ve Trabzon yönünde trafikte aksama yaşandı.

Bazı araçlar yolda biriken suda mahsur kaldı. Yağmurun şiddetini artırması üzerine polis ekipleri, tedbir amacıyla küçük araçları şehir içine yönlendirdi.

Öte yandan, kentteki çok sayıda iş yeri ve evlerin zemin katlarını su bastı.

Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri, gelen ihbarlar doğrultusunda söz konusu ev ve iş yerlerinde tahliye işlemi başlattı.
Belediye, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak sebebiyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, rüzgar ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:30 Kaynak: AA
Karadeniz Sahil Yolu, Giresun, Güncel
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