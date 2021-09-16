Giresun'da sağanak etkili oldu, dereler taştı - Son Dakika

Giresun'da sağanak derelerin taşmasına neden olurken, yetkililer vatandaşları su taşkınlarına ve heyelanlara karşı uyardı.

Giresun'un yüksek kesimlerinde etkili olan şiddetli yağış, dereleri taşmasına neden oldu. Batlama Deresinde su seviyesi çok yükselirken, bazı bölgelerde sel suları yola kadar ulaştı. Bazı yerlerde de yaya olarak kullanılan köprüleri sel aldı. Yol kenarlarında fındıklarını kurutmaya çalışan üreticiler, korku dolu anlar yaşadı. AFAD ve jandarma ekipleri, yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı teyakkuza geçti.

(Mesut Erdoğan/İHA)