Son Dakika Haberleri: Giresun'da sağanak, sel ve heyelana yol açtı: 1 ölü (2)
Son Dakika Güncel Giresun'da sağanak, sel ve heyelana yol açtı: 1 ölü (2)

Giresun'da sağanak, sel ve heyelana yol açtı: 1 ölü (2)

25 dakika önce

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIGiresun'un Eynesil ilçesine bağlı Kemerli Köyünde meydana gelen sel ve heyelanda kaybolan Hasan Zamba'nın (65) AFAD ekiplerince yapılan çalışmada cansız bedenine ulaşıldı.

Giresun'da sağanak, sel ve heyelana yol açtı: 1 ölü (2), System.String[]

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Kemerli Köyünde meydana gelen sel ve heyelanda kaybolan Hasan Zamba'nın (65) AFAD ekiplerince yapılan çalışmada cansız bedenine ulaşıldı. Zamba'nın sağanağın ardından evinin yanındaki dere yatağının önünü açmaya çalışırken sel sularına kapıldığı belirlendi. Zamba'nın cesedi otopsi için Eynesil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber: Nedim KOVAN - Hakan KABAHASANOĞLU/ GİRESUN,


Eynesil, Giresun, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:02 Kaynak: DHA
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Giresun'da sel sularına kapılan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı
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